LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 10 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 10 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar
    1

    Movimientos en la causa del fentanilo: la política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar

  2. Un motociclista murió tras ser atropellado por un camionero, que lo tiró de la moto luego de una discusión
    2

    Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión

  3. El divertido video de Colapinto en el desfile vintage de pilotos en el Gran Premio de Brasil
    3

    El divertido video de Franco Colapinto en el desfile vintage de pilotos en el Gran Premio de Brasil

  4. El crimen de Strzyzowski: la esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias
    4

    La esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias y fue trasladada a una celda individual

Cargando banners ...