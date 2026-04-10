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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de abril, la temperatura rondará entre 12 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 11 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 11 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 11 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:11.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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