Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 12 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 19:02.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

