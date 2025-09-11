LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 12 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:14.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

