Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 15;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 15 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 19:04.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

