Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 15 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 15 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:45 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

