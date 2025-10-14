LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 15 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:27.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

