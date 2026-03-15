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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 16 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 16 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:38.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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