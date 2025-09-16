Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:16.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
