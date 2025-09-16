LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 17 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 17 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto y Gasly apuestan a sus buenos recuerdos de Bakú, mientras que Briatore dio una dosis de honestidad brutal
    1

    Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica

  2. Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
    2

    Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral

  3. Robert Redford, el Golden Boy que nunca se enamoró de la fama
    3

    Robert Redford, el Golden Boy que nunca se enamoró de la fama

  4. Un ladrón quiso asaltar violentamente una joyería pero dos empleados lograron reducirlo
    4

    Corrientes: un ladrón quiso asaltar violentamente una joyería pero dos empleados lograron reducirlo

Cargando banners ...