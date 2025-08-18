LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 19 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 19 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 19 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. La Fórmula 1 analizó el trabajo de la escudería Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto
    2

    La F1 analizó a Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto: un coche sin ritmo, turbulencias internas

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    4

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

Cargando banners ...