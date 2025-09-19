LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de septiembre, la temperatura rondará entre 17 y 34;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 20 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 20 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 20 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:14 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    1

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  2. Un grupo de empresarios busca desplazar al "zar de Retiro" de la estación de ómnibus
    2

    Un grupo de empresarios busca desplazar al “zar de Retiro”

  3. El ranking de los 15 nombres más elegidos en lo que va de 2025, curiosidades y algunas sorpresas
    3

    ¿Cómo se va a llamar tu hijo? El ranking de los 15 nombres de bebés más elegidos en lo que va de 2025

  4. Cómo es la nueva escuela bilingüe para 400 alumnos que presentó el gobierno porteño
    4

    El Gobierno porteño presentó una nueva escuela bilingüe para 400 alumnos

Cargando banners ...