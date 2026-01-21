Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 22 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:50 y se pone a las 20:15.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia
- 2
Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027
- 3
El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
- 4
El régimen de Venezuela liberó a Marino Mendoza, el chofer de la Embajada argentina en Venezuela