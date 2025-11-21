LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 22 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 22 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:51.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

