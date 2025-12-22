LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 23 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 23 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 23 de diciembre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. El doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano
    1

    Enzo Fernández: el doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano

  2. Flavia Palmiero: a los 59, cuenta por qué es modelo de su marca y cómo vive el amor en esta etapa
    2

    Flavia Palmiero: a los 59, cuenta por qué es modelo de su marca y cómo vive el amor en esta etapa

  3. Los cinco jueces y las causas que involucran a Chiqui Tapia y la ruta del dinero hacia Sur Finanzas
    3

    Los cinco jueces y las causas que involucran a Chiqui Tapia y la ruta del dinero hacia Sur Finanzas

  4. El proyecto de la AFA que liga a dos directivos del principal banco investigado por el dólar blue
    4

    El proyecto de la AFA en Miami liga a dos directivos del principal banco investigado por las maniobras con el dólar blue

Cargando banners ...