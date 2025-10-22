Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:40 y se pone a las 19:32.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
