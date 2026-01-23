Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 24 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:52 y se pone a las 20:15.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
