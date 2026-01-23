LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 24 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 24 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:52 y se pone a las 20:15.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

