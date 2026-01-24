LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 25 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 25 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 20:15.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

