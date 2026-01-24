Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 25 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:53 y se pone a las 20:15.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
