Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 26 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 26 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:12.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

