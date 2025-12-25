Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 26 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:12.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Eduardo Costantini: se quedó con la tierra más buscada de Buenos Aires y realizará un proyecto con Cambiaso
- 2
Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas
- 3
Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre
- 4
La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia