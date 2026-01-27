Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 28 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 28;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 28 de enero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:55 y se pone a las 20:14.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes
La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
- Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
- También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
- No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
- Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
- Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
- Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
