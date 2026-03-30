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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 31 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 31 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 31 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 31 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 19:22.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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