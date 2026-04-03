Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 4 de abril, la temperatura rondará entre 15 y 28; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 4 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:17.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
El espía que decía amar las medialunas porteñas: así fue la caída del agente del Kremlin que engañó a la Argentina y Brasil
- 2
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 3
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”
- 4
Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní