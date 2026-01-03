LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 4 de enero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 20:15.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. El comunicado del hijo de Maduro tras la captura de su padre
    1

    El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

  2. El tajante posteo de Cathy Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Maduro
    2

    El tajante posteo de Catherine Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro

  3. El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Maduro
    3

    El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

  4. Claves para entender el ataque de EE.UU. y las denuncias contra Maduro
    4

    Las claves del ataque militar: qué pasó en Venezuela y qué se sabe de Maduro hasta ahora

Cargando banners ...