Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 18;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 6 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:23.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

