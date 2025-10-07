Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 8 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:55 y se pone a las 19:24.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
- 2
De no creer | Un gran show rockero para despedir a Espert
- 3
Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido
- 4
Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500