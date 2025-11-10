LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 11 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 11 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 11 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:53 y se pone a las 19:44.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Murió el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
    1

    Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos

  2. La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona
    2

    La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona

  3. El chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones
    3

    “Enorme esfuerzo”: el chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones

  4. Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez
    4

    Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez

Cargando banners ...