Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de noviembre, la temperatura rondará entre 12 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:45.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
