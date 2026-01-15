Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 30;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 16 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:06 y se pone a las 20:21.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
El BCRA inauguró la compra de dólares fuera del mercado y absorbe pesos con cobertura cambiaria
- 2
Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
- 3
La experiencia que marcó a una joven: “No podía volver del Impenetrable a casa y olvidarme de lo que vi”
- 4
Los hermanos Cunio: sus dos años secuestrados por Hamas, un encuentro inesperado y el traumático regreso a la libertad