Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 2 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:43 y se pone a las 20:05.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

