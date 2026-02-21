Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 22 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:44 y se pone a las 19:52.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
