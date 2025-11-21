LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 22 de noviembre, la temperatura rondará entre 9 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 22 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 22 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:46 y se pone a las 19:55.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
    1

    Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal

  2. Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei
    2

    Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei

  3. Frana, tras la eliminación argentina en la Copa Davis: la reacción de los jugadores y la mirada hacia el futuro
    3

    Javier Frana tras la eliminación argentina en la Copa Davis: “Tengo el corazón roto, pero el alma en paz”

  4. El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
    4

    El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones

Cargando banners ...