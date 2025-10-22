LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 23 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 19:27.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
