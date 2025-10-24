Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 21;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:28.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico
- 2
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este viernes 24 de octubre
- 3
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 4
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo