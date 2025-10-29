Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:32.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
- 2
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 3
La clave del éxito de Milei, el “peronismo sin candidato” y el futuro de Santiago Caputo: las frases más destacadas de LA NACION +cerca
- 4
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre