Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 31 de marzo, la temperatura rondará entre 21 y 29; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 31 de marzo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:01.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
El estudiante de 15 años que mató a tiros a otro alumno no será juzgado por el nuevo Régimen Penal Juvenil
- 2
El barrio porteño en el que los alquileres se cierran en tiempo récord
- 3
Reforma laboral: un juez frenó la aplicación de 82 artículos de la nueva ley
- 4
Uruguay se lamenta por una baja sensible: Joaquín Piquerez sufrió una grave lesión y se pierde el Mundial