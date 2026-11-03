Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 20:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día