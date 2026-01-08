LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 9 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 9 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 9 de enero el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 20:23.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

