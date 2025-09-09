LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 33;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 10 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:19 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
