LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 12 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:47 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

