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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de marzo, la temperatura rondará entre 24 y 33; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 17 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 17 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:30.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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