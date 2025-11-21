LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 22 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 22 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 22 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 19:47.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
    1

    Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal

  2. Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei
    2

    Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei

  3. La fuerte acusación del jurado que renunció a Miss Universo contra Fátima Bosch, la nueva ganadora
    3

    La fuerte acusación del jurado que renunció a Miss Universo contra Fátima Bosch, la nueva ganadora

  4. Macri: “La economía de China es más complementaria que Estados Unidos” para la Argentina
    4

    Macri: “La economía de China es más complementaria que Estados Unidos” para la Argentina

Cargando banners ...