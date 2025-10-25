LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 26 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

