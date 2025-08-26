Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:33 y se pone a las 19:00.
Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Avanza el análisis de los teléfonos en el caso de las presuntas coimas: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir
- 2
Bloqueo en una empresa: despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha
- 3
“El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
- 4
“Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir