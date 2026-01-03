Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de enero, la temperatura rondará entre 20 y 30;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 4 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:27 y se pone a las 20:12.
Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Ropa, vehículos y tabaco lideran la lista de incautaciones a pasajeros en Ezeiza
- 2
Del cancherísimo look de Susana Giménez para el cumpleaños de Nacho Viale a la microbikini de Emilia Attias en Punta del Este
- 3
El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
- 4
Las claves del ataque militar: qué pasó en Venezuela y qué se sabe de Maduro hasta ahora