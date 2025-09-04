LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 18;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 5 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:04.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

