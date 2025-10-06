LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 7 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 7 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

