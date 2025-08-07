Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:50 y se pone a las 18:51.
Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
