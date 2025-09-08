LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 9 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 9 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:20 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

