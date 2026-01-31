LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de febrero, la temperatura rondará entre 8 y 13;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 1 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 1 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 21:29.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
