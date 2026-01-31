Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de febrero, la temperatura rondará entre 8 y 13;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 1 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:11 y se pone a las 21:29.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Trump amenaza con atacar Irán: por qué la capacidad de respuesta del régimen genera temores en todo Medio Oriente
- 2
Revuelo en Italia por la aparición en una Iglesia de un fresco de un ángel restaurado con la cara de Meloni
- 3
Horario del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, por la final del Australian Open 2026
- 4
Qué se sabe del caso de la adolescente de 16 años que fue abusada en Miramar en sus vacaciones