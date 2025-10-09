Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 10 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:46 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: