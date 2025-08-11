Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 0 y 4;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 0 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:56 y se pone a las 18:29.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 4 grados.
A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
